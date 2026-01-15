Meclis’te stajyer kız çocuklarına istismar davası yarın başlıyor

Meslek liselerinde kurulan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında zorunlu staj yapan kız çocuklarının, TBMM lokantasında görevli personel tarafından taciz ve cinsel istismara maruz kaldığı iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması yarın Ankara’da başlayacak.

Dava, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

KADINLARDAN DURUŞMA ÖNCESİ ÇAĞRI

Ankara Kadın Platformu, duruşma öncesinde kadınları Ankara Adliyesi önünde bir araya gelmeye çağırdı. Platform tarafından yapılan açıklamada, “Meclis çatısı altındaki ataerkil şiddet düzenine karşı sesimizi yükseltmek için orada olacağız. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” denildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, olay tarihinde 15–18 yaş aralığında olan dört stajyer kız çocuğunun, TBMM lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz ve cinsel istismara maruz kaldığı iddialarına yer verildi.

Mağdur çocukların ifadelerinin Çocuk İzlem Merkezi’nde alındığı belirtildi.

DÖRT TUTUKLAMA, BİR ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı. Dört sanık tutuklanırken, Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar, suçlamaları reddederek mağdur çocuklarla aralarındaki ilişkiyi “ağabey–kardeş ilişkisi” olarak tanımladı. Ancak iddianamede, sanıkların kamu görevi ve eğitici konumlarını kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel taciz suçunu işledikleri kaydedildi. Tacizin bir bölümünün cep telefonu mesajlarıyla, bir bölümünün ise iş yeri dışında gerçekleştiği ifade edildi.

16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıklar hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, sanıkların benzer eylemleri daha önce de gerçekleştirmiş olabileceğine dair iddialara da yer verildi.

KADIN ÖRGÜTLERİ DAVAYI İZLEYECEK

Dava, çocuk emeği, zorunlu staj uygulamaları ve kamusal alanlarda çocukların korunmasına ilişkin sorumluluğu yeniden gündeme getirirken, kadın örgütleri duruşmayı yakından takip edeceklerini açıkladı.