Meclis’teki yasa daha çıkmadan özelleştirmeye hız verdiler: 55 yerde büyük özelleştirme

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve genel kurul gündeminde bulunan “torba teklif” ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının özelleştirilmesi öngörülüyor. Teklifin etki analizinde, “Sosyal tesisler ve kurumlardan gelen talepler dikkate alındığında 230 adet ve yaklaşık 5.5 milyon m2 taşınmazın özelleştirilmesi talep edilmiş ve 1.5 milyon m2 taşınmaza ilişkin imar planı yapılmıştır” denilmişti.

Komisyondaki görüşmeler sırasında önümüzdeki günlerde sayının daha da artacağına dikkat çekilmişti. Bu yasa daha Meclis’ten geçmeden kamuya ait taşınmazlar özelleştirme kapsamına alınıyor.

Bu kez Sağlık Bakanlığı’na ait yurdun dört bir yanındaki 55 taşınmaz özelleştiriliyor. 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması öngörülen özelleştirmeler kapsamında, bu yerler hakkında “satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi” gibi yöntemler uygulanacak. Meclis’teki teklifin genel gerekçesinde kamu kurumlarındaki ihtiyaç fazlası taşınmazların “satılacağı” belirtilmişti.

GELİR NEREDE KULLANILACAK ?

Cumhurbaşkanı kararına göre, bu yerlerin özelleştirilmesinden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

ÖZELLEŞTİRİLECEK YERLER

Özelleştirme kapsamına alınan yerler Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Uşak’ta bulunuyor.

Ada-parsel sorgulaması yapıldığında bu yerlerin değerli araziler olduğu görülüyor. Örneğin Muğla Datça’daki taşınmaz ada-parsel sorgulaması yapıldığında denize sıfır noktada Datça 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak görünüyor. Alanda çeşitli binalar de bulunuyor. Muğla Milas’taki özelleştirilecek yer ise geniş arazisi ile eski hastane alanı. Yıllarca 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi olarak kullanılmıştı. Yeni hastane yapılınca burası boşaltılmıştı. Yıllardır boş duruyordu. Eski hastane, binaları ve bahçeleri ile birlikte geniş bir alanı kapsıyor. Mersin Tarsus’taki yer de eski devlet hastanesi binaları ve bahçeleri olarak görünüyor. Özelleştirme kapsamına alınan İstanbul Kadıköy Mecidiye’deki arazi de geniş bir alan.