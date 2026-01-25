Meclis’ten ‘Özgür Gelecek’ pankartının sansürlenmesiyle ilgili açıklama: Sansür ‘netlik’ içinmiş!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye İBB iddianamesinde de bahsi geçen ve CHP lideri Özgür Özel’in ilk defa genel başkan seçildiği kurultayda açılan “Özgür Gelecek” yazılı pankart ile çıktı. Bunun üzerine TBMM TV, konuşmayı pankartın görünmediği bir açıdan verdi. CHP’de de duruma “Pankart sansürleniyor” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Başkanlık, önergeye verdiği yanıtta “Genel Kurul toplantılarından yapılan canlı yayınlarda izleyicinin konuşmanın nerede, hangi ortamda yapıldığını net biçimde algılaması hedeflenmektedir. Konuşma yapıldığı esnada yaşanabilecek hareketlilik nedeniyle el ve ayak gibi başka bir görüntünün girmesi ya da konuşmanın TBMM Genel Kurulunda yapıldığının net biçimde anlaşılmasına engel oluşturacak bir görüntünün ortaya çıkması durumlarında, farklı açılarda bulunan kameraların görüntüleri ekrana yansıtılmaktadır” dedi.

‘YARIN KÜRSÜDEN DE RAHATSIZ OLURLAR’

Önergesine gelen yanıta tepki gösteren Bulut, Ağbaba’nın görüşmeler sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un uyarısıyla pankartı Meclis kürsüsünü kapatmayacak bir yere çektiğini, buna rağmen TBMM TV’nin pankartı göstermeyen bir açıya geçtiğini söyledi.

“Kurultayda açılan ‘Özgür Gelecek’ pankartını iddianameye koymaktan utanmıyorlar ama Meclis TV’de gösterilmesinden korkuyorlar” diyen Bulut, “TBMM TV, milletin Meclisi’ni millete göstermekle yükümlüdür; siyasi hassasiyetlere göre gerçeği kadraj dışına itmekle değil. Siyasi iktidarın hoşuna gitmeyen her eleştiriyi görünmez kılmaya çalışmak, gerçeği ortadan kaldırmaz. Bugün bir pankarttan, bir konuşmadan korkan anlayış, yarın Meclis kürsüsünün kendisinden de rahatsız olacaktır” ifadelerini kullandı.