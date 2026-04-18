Meclis yeni komisyonun kurulmasını beklerken, eskinin önerisi rafta bekliyor: Çözüm 20 yıldır Meclis’te

Bugün okul saldırıları tartışılırken Meclis’te bundan 20 yıl önce çocuklarda artan şiddet eğilimini araştırmak için bir araştırma komisyonu kuruldu.

Komisyonun 2007’de kamuoyu ile paylaştığı raporun girişinde, bugünkü tartışmalara benzer olarak “Sanal ve gerçek şiddetin medya aracılığı ile topluma sunulması sonucu şiddetin bir eğlence kültürüne dönüşerek sıradanlaştığı, bu haliyle toplumsal yapıya zarar verdiği; gençlerin büyük çoğunluğunun şiddet içerikli oyunlar ile mafya dizileri izlediği, bunun sonucu toplum için faydalı atılımlar yapacak enerjinin boşa harcandığı, eğitim kurumlarının öğrencilere temel insani değerleri aşılamakta yetersiz kaldığı ifade edilmiş, artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması istenmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÇETELER, UYUŞTURUCU, SİLAH VE GÜVENLİK SORUNU

Raporda çocukların şiddete yönelmesine neden olan sorunlar da sıralandı. Bu kapsamda “ikili eğitim sistemi nedeniyle çocukların birlikte sosyal aktivite yapamadıkları, enerjilerini boşaltamadıkları ve buna bağlı olarak şiddet davranışları ortaya çıkabildiği” kaydedildi. Yine okullarda artan sigara ve uyuşturucu kullanımının da artan şiddetin sebeplerinden olduğu belirtilen raporda “Gençler okula ateşli silah ve kesici alet getirmekte ve kavga esnasında bu aletleri kullanarak ölüm ve yaralamalara sebep olmaktadırlar” gibi tespitlere yer verildi. Bugün yaşanan güvenlik sorunu o dönem hazırlanan raporda “Kadro yetersizliği nedeniyle okul çevresinin güvenliği sağlanamamaktadır” ifadeleriyle yer alırken, yine günümüzde görünen “çete” sorunu da “Çete üyesi olan, silah taşıyan ve kanunla ihtilafa düşmüş çocuk ve ergenlerin tanı ve gerekliyse tedavisinin sağlanması gereklidir” ifadeleriyle işlendi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Her bakanlık için ayrı ayrı çözüm önerilerinin paylaşıldığı raporda, özetle şu görüşlere yer verildi:

- Ateşli ve kesici silahların çocuklar ve gençler tarafından kolayca ulaşabilmesinin önüne geçmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Okullarda silah taşıma ve çete etkinliklerinin olma durumunun izlenmesi gerekmektedir.

- Evlerinde silah bulunduran ebeveynlerin, silahların evden çıkmasını sağlamaları, ebeveynler evden silahı uzaklaştıramıyorlarsa çocuklarının silaha ulaşmalarını engelleyici tedbirleri almaları gerekmektedir.

- Tedavi kurumlarının yeterliliğini artırabilmek için psikiyatri, çocuk psikiyatrisi ve uzman klinik psikolog kadrolarının mümkün olduğunca artırılması gerekli gözükmektedir.

- Saptanan vakaların yönlendirilebileceği ara birimler olarak ayaktan tedavi, danışmanlık, eğitim ve gündüz hastanesi hizmetleri verebilecek ruh sağlığı merkezleri kurulması faydalı olabilir. Bu merkezlerde psikiyatrist, çocuk psikiyatristi, uzman klinik psikologlar, sosyal çalışmacılar ve pratisyen hekimler bulunması gereklidir.

- Şiddete yönelik davranışların altındaki muhtemel psikiyatrik bozuklukların Türkiye’deki sıklığına ilişkin verilerin toplanması koruyucu hizmetlerin planlanması için gereklidir. Özellikle genç nüfus ve 0-6 yaş grubu çocuklara öncelik verilerek koruyucu hizmetlerin yürütülmesi düzenlenmelidir.

- Fiziki durumları elverişli okullara spor salonları, tiyatro salonları ve sanat atölyeleri yapılmalıdır.