Meclis'te fenalaştı: CHP’li üye hastaneye kaldırıldı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 22:01

İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kasım ayı oturumlarının ilk bileşiminde saat 19.30 sıralarında bir meclis üyesi fenalaştı.

CHP'li İBB ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman oturum devam ederken aniden fenalaşınca durumu fark eden meclis üyeleri yardım istedi. Meclise 10 dakika ara verildi. Meclis salonunun dışında bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kahraman salondaki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, geçmiş olsun dileklerini ileterek ilk müdahalenin yapılıp hastaneye kaldırılan Kahraman'nın bilincinin açık olduğunu söyledi.