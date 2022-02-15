Meclis'te kalp krizi geçirdi: AKP'li vekil Battal ameliyata alındı
AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
En Çok Okunan Haberler
- Arabada cansız bedeni bulundu: Galerici gencin sır ölümü
- Süper Lig ekibinde ayrılık!
- Medical Park Stadyumu çöküyor iddiasına yanıt
- Trpisovsky, İstanbul'a getirilmedi
- Vali'den AKP'li başkana ziyaret
- 'Bir dakika dahi içeride kalmamamız gerekiyor'
- Alanyaspor'da ayrılık!
- Vergiden muaf tutulması istendi
- Kilicdaroglu wovs to deliver justice, freedom
- 28. POMEM sınav giriş yerleri belli oldu2022 POMEM sınav