Meclis'te kalp krizi geçirdi: AKP'li vekil Battal ameliyata alındı

AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı.

İHA
15 Şubat 2022 Salı, 17:27
Meclis'te kalp krizi geçirdi: AKP'li vekil Battal ameliyata alındı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


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