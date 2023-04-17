Meclis'teki sözleri gündem olmuştu... Aday gösterilmemesiyle ilgili konuşan Şahin: 'Bana da sürpriz oldu'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:59

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:59

CHP’nin “afetlerde kadınların sorunları"yla ilgili araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında CHP'li Suzan Şahin konuşurken AKP sıralarından sesler yükselmişti. Bunun üzerine Şahin, “Bugüne kadar utanmadınız, tedbir almadınız, anlamadınız. Dinleyeceksiniz” karşılığını vermişti.

Şahin, sözlerine şöyle devam etmişti:

"“Hatay’a zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler. Hataylılara ilk gün bir bardak su dahi vermediniz; insanları enkaz altında, yakınları enkaz altında, başlarında kederleriyle bıraktınız; ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz gitti. Siz gönüllü gelenlere AFAD yeleği giydirdiniz, siz gönüllü gelenlere asker kıyafeti giydirdiniz. Onları korumak mıydı maksadınız, acziyetinizi kapatmak mı?"

"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

Şahin, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Aday gösterilmemesi ile ilgili şunları söyledi:

"Bana da sürpriz oldu. Bilgim yok, daha önce böyle bir konuşma aramızda geçmedi. Beklentim de hiç olmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yola çıktık. Benim dava arkadaşım. Sözüm söz, onu mutlak, mutlak yeni baharlar getirmesi için cumhurbaşkanı yapacağız. Geldiğim günden beri de çalışıyorum. Her gün sahadayım. Her şeyimle çalışıyorum. Ancak bizim bölgemizde ittifak çok olmadı. Saadet Partisi'nden bir aday var o da 4. sıra. Deprem bölgesi bir de değişmeyi beklemiyorduk biz. Bize de sürpriz oldu. Hiç sorun değil. Makamla falan işim yok benim. Ailelerimiz, yuvalarımız, evlerimiz gitti bizim. Benim hiçbir davam yok. Bu ülkeye bahar gelsin istiyorum artık yeter. Bilgisiz bir toplum olduk."