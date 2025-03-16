Meclis’teki ‘torba’ ile bazı üst düzey personele ‘ek ödeme’ kapısı açılıyor: Ayrıcalıklı memur adımı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 05:08

Teklifin 13. maddesi ile memurlara aylık, kıdem aylığı, ek tazminat ödenmesini düzenleyen 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılıyor. Bu KHK’nin ek 38. maddesine yeni fıkra ekleniyor. Mevcut ek 38. madde, kamudaki bazı üst düzey kadrolardaki personelin tazminat göstergelerini düzenliyor. Bunların dışında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanına ne kadar ek tazminat ödeneceği de hükme bağlanıyor. Meclis’te görüşmeleri devam eden teklifle bu maddeye şu fıkra ekleniyor: “Bu madde kapsamındaki ödemelere hak kazanılmasında ve bu ödemelerin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.”

RAHATSIZLIK YARATIR

Bu düzenlemeye itiraz eden Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, teklif ile bazı unvanlar ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanına verilmekte olan (ek tazminat) ödemelere hak kazanılmasında ve bu ödemelerin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanmasının hükme bağlandığına dikkat çekti. “İlgili maddede, anılan kamu görevlilerine ek tazminat ödenmesi düzenlenirken yapılmak istenilen değişiklikte ‘ödemeler’ kavramı kullanılmıştır. Dolayısıyla burada diğer cetvelleri de eklemek suretiyle bazı kamu görevlilerine ilave ödeme getirilmesi söz konusu olabilecektir ki değişiklik içeren maddenin lafzı da bu yöndedir” diyen Kahveci, şöyle devam etti:

“Şayet böyle bir amaç varsa kamu çalışanlarının büyük bölümü yoksulluk sınırı altında maaş alırken yalnızca bir grup çalışana yönelik ilave ödeme büyük bir rahatsızlık yaratacaktır. Bu noktada, maaşları eriyen ve tarihinde ilk defa kamu idaresi tarafından belirlenen hedef enflasyonun dahi altında zam alacak olan kamu görevlilerinin arasından cımbızla seçilerek ayrıcalıklı bir kesim oluşturulması doğru bir yaklaşım olmayacaktır.”