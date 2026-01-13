MediaCat seçkiyi yayımladı: Yılın En İyi Manşet Ödülü Cumhuriyet'e

MediaCat’in 2007 yılından bu yana hazırladığı Yılın Manşetleri ve Dergi Kapakları seçkisi, bu yıl 18’inci yaşını kutladı. Türkiye gündemine damga vuran olayların yazılı basındaki yansımalarını mercek altına alan seçki, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bir gazete, bir haber kaynağı olmak ne demek” ve “Manşet ve kapak, mecrayı temsil ediyor mu” sorularına yanıt aradı.

2025 yılının Türkiye açısından taşıdığı önem nedeniyle değerlendirme süreci için geniş ve güçlü bir jüri oluşturuldu. Son yılların en kalabalık jürilerinden biri olan 20 kişilik kurulda; gazeteciler Ahmet Yeşiltepe, Barış Pehlivan, Elif Ergu Demiral, Faruk Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz, Nilay Örnek ve Timur Soykan yer aldı. Jüride ayrıca BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki Yayın Koordinatörü Arzu Akbaş Zor, Capital Dergisi Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, aRthuR Istanbul kurucusu ve CCO’su Can Faga, Salt Direktörü Deniz Ova, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, sanatçı Eren Su Kibele Yarman, yönetmen ve içerik üreticisi İlker Canikligil, görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, tasarımcı Özge Güven ve grafik tasarımcı Utku Lomlu da yer aldı.

Ajans Press tarafından derlenen ve Aralık 2024–Kasım 2025 tarihleri arasında yayımlanan yaklaşık 90 ulusal gazete ve derginin 10 bine yakın ilk sayfası ve kapağı, üç aşamalı bir çalışmayla incelendi. MediaCat yazı işleri ekibinin ön elemesinden geçen manşet ve kapaklar, jüri tarafından çevrimiçi ortamda oylandı. Son aşamada ise jüri üyeleri MediaCat ofisinde bir araya gelerek finale kalan 30 gazete manşeti ve 12 dergi kapağı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmeler sonucunda, “haberi vermek” ile “tarihe not düşmek” arasındaki farkı en iyi yansıtan, estetik kaygıyı gazetecilik refleksiyle birleştiren çalışmalar arasından yedi gazete manşeti ve üç dergi kapağı ödüle layık görüldü. Bunlardan biri “Yılın Manşeti”, biri ise “Yılın Dergi Kapağı” olarak seçildi.



CUMHURİYET 'EN İYİLER' ARASINDA YER ALDI



Cumhuriyet, 78 kişinin öldüğü Kartalkaya faciasını ilk sayfasına taşıdı, yılın en iyi manşetleri arasına girdi.



Yangının en acı fotoğraflarından birini ilk sayfasına taşıyan Cumhuriyet, “Sorumluluk kimde” sorusunu gündeme getirdi. Gazete, yıllarca denetlenmeden faaliyet gösteren otelle ilgili ihmalleri sıralayarak yetkililere açıkça “İstifa edin!” çağrısında bulundu.





Cumhuriyet’in 23 Ocak 2025 tarihli “İSTİFA EDİN” manşeti, yedi manşet arasından Yılın Manşeti ödülünü aldı.



Jürinin bu manşete ilişkin notu ise dikkat çekiciydi:



“Sürekli birilerini istifaya çağırıyorlar ama kimse istifa etmiyor.”