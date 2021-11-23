Medical Park Hastanesi'nde 'bilirkişi' oyunu

23 Kasım 2021 Salı, 16:04

D. Eren isimli kadın, İzmir Medical Park Hastanesi'nde 2012 yılındaki doğumu sırasında doğumhanede tecrübeli doktorun olmamasını ve doğuma eğitimi yetersiz olan ebenin girmesini gerekçe göstererek dava açtı. Eren ailesi, yetersiz olduğunu nitelediği ebenin çocuğa anne karnındayken zamanında müdahale etmediğini ileri sürerek dava açarken, çocuğun yüzde 95 oranında geri dönüşü mümkün olmayan zihinsel ve bedensel zarara uğratıldığını ifade etti.

Anne D. Eren ve baba Ersin Eren'in açtığı davada mahkeme konuya ilişkin bilirkişi raporu istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HASTANE LEHİNE

Bilirkişi olarak atanan Doç. Dr. Mehmet Gökçü, raporunda hastane lehine mahkemeye sonuç sundu.

Gökçü'nün sunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Davacı D. Eren'in hastaneye ilk yatışı ve doğum arasında geçen süredeki yöntemi ile ilgili herhangi bir kusur veya ihmal yoktur. Yenidoğan bebeğe ilk müdahalesi ebe tarafından yapılmıştır ve sonrasında entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Bu süreçle ilgili bir eksikliğin mevcudiyetini bu konuda uzman çocuk doktorunun değerlendirmesi uygun olacaktır."

Bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, hastane lehine karar vererek, Eren ailesinin açtığı tazminat davasını reddetti.

HASTANE LEHİNE KARAR VEREN BİLİRKİŞİYE KADRO

Hastane lehine 4 Ocak 2019'da sunulan bu raporun ardından Gökçü, 2021 yılında Medical Park Hastanesi'ne Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru olarak işe başladı. Bilirkişisi olduğu hastanede işe başlayan doktor hakkında harekete geçildi. Eren ailesinin avukatı Devrim Savran, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) başvurarak şikayetçi oldu.

AVUKAT HABER DEĞERİ OLMADIĞINI SAVUNDU

Konu hakkında görüşüne başvurmak amacıyla ulaştığımız İzmir Medical Park Hastanesi yetkilileri, hastane avukatı olduğunu söyledikleri kişiye yönlendirdi. Avukat, böyle bir konunun haber değeri olmadığını savunarak konu hakkında değerlendirme yapmayacağını belirtti. Hastane avukatı, söz konusu haberin yapılması durumunda hukuki süreç başlatacaklarını, kendilerini ve hastane yönetimini karşılarına alacağımızı ifade etti.