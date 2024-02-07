Megakentin hava ve su kaynağı Kuzey Ormanları’nda talan büyüyor: Ranta doymadılar

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Yıllardır bölgede sittaşı ocağı işleten Akçansa Çimento, maden sahasını iki katına çıkarmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirketin projesine onay verilmesi durumunda 76 hektar yani 107 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanında daha maden işletilecek. 24 milyon 898 bin TL’lik projeyle birlikte yıllık 4 milyon ton malzeme üretimi yapılacak. Üretim kapsamında alanda ANFO tipi patlayıcı ve yemleyici olarak dinamit de kullanılacak.

Proje sahası ve çevresinde birçok bitki türü ve hayvan bulunuyor. Bu türlerin arasında yakın gelecekte nesli tehlike altına girmesi beklenen kuş türü gökkuzgun ve soyu tükenme tehlikesi büyük olan kara kaplumbağası yer alıyor.

TAMAMI DEVLET ORMANI

Cumhuriyet sık sık Kuzey Ormanları’ndaki talanı gündeme getiriyor. Geçen günlerde de Çatalca mevkinde yapılmak istenen 973 futbol sahası büyüklüğünde maden işletmek için adım atılmıştı. Benzer bir şekilde iktidara yakın şirketler arasında bulunan ve sık sık kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen Limak Holding’e bağlı Limak Çimento da Kuzey Ormanları’nın Tekirdağ Saray mevkinde gnays ocağı işletmek için başvuruda bulunmuştu. Tamamı devlet ormanı olan bölgede yapılmak istenen proje hayata geçerse 110 futbol sahası büyüklüğündeki alan madene kurban gidecek