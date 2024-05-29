Mehdi olduğunu öne süren şahıs adliyede bıçaklı eylem yaptı

Adana’da kendisinin “Mehdi” olduğunu öne süren bir kişi, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:30
Mehdi olduğunu öne süren şahıs adliyede bıçaklı eylem yaptı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Adana Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren bir şahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkartıp, “Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir” dedikten sonra bıçağı kınına sokup polise teslim etti. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.


Adana haberleri mehdi haberleri

İlgili Haberler

Kırmızı bültenle aranıyordu... Adana'da yakalanan çete lideri, 20 bin lira kefaletle serbest kaldı

Kırmızı bültenle aranıyordu... Adana'da yakalanan çete lideri, 20 bin lira kefaletle serbest kaldı
İsveç'te bir cinayetle ilgili 'kırmızı bülten'le aranan zanlı Adana'da yakalandı

İsveç'te bir cinayetle ilgili 'kırmızı bülten'le aranan zanlı Adana'da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi

Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Başak burcu yorumu
İmamoğlu canlı yayında açıkladı: 'Kılıçdaroğlu'nu kurultaydan sonra aradım, ulaşamadım'

İmamoğlu canlı yayında açıkladı: 'Kılıçdaroğlu'nu kurultaydan sonra aradım, ulaşamadım'
Fatih’te kan donduran cinayet: Önce eşini, sonra eşiyle tanıştıranı öldürdü

Fatih’te kan donduran cinayet: Önce eşini, sonra eşiyle tanıştıranı öldürdü
Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi

Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi
“Mezarda ne yapacaksınız?” yorumuna Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!

“Mezarda ne yapacaksınız?” yorumuna Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!
Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından ilk kez canlı yayında: 'Hançer' göndermesini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından ilk kez canlı yayında: 'Hançer' göndermesini açıkladı
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu