Mehdi olduğunu öne süren şahıs adliyede bıçaklı eylem yaptı
Adana’da kendisinin “Mehdi” olduğunu öne süren bir kişi, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren bir şahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkartıp, “Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir” dedikten sonra bıçağı kınına sokup polise teslim etti. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.
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