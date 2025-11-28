Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı: Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın görev yeri değiştirildi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladı. Mazeret Kararnamesi kapsamında 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde; Susurluk davası sanıklarından, faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis ve siyasetçi Mehmet Ağar (1), Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından seçilen eski HSK üyesi Ömür Topaç (3), İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar (4) ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz (2) ile avukat oğlu Ali Faruk Solmaz'ın birlikte yemek yediği kare görüntülendi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Bugün yapılan HSK görevlendirmesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda değişikliğe gidildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na alındı. Solmaz'ın yerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.