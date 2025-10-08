Mehmet Atmaca kimdir? Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca kaç yaşında, nereli? 'Özgürlük Filosu'nun son durumu...

Gazze'deki vatandaşlara insani yardım ulaştırmak amacıyla İtalya'nın Otranto Limanı'ndan yola çıkan ve 11 geminin yer aldığı Özgürlük Filosu'ndaki amiral gemi olan Vicdan Gemisi'ne İsrail askerleri tarafından müdahale edildi. Vicdan Gemisi'nde bulunan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'dan ise haber alınamadığı açıklandı. Peki, Mehmet Atmaca kimdir? Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca kaç yaşında, nereli?

MEHMET ATMACA KİMDİR?

Mehmet Atmaca, 1966 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Ortaokulu Bursa'ın İnegöl ilçesinde tamamladı. Lisans ve lisansüstü eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünde aldı.

MEHMET ATMACA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Saadet Partisi’nde siyasi faaliyetlerde bulunan Mehmet Atmaca 19 Aralık 2021'de Saadet Partisi 8. Olağan Bursa İl Kongresinde Bursa il başkanı oldu. Günümüzde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve 28. Dönem Bursa milletvekilidir.

MEHMET ATMACA EVLİ Mİ?

Mehmet Atmaca evlidir ve dört çocuğu vardır.