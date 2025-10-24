Mehmet Daniş kimdir? RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş kaç yaşında, nereli?

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. Kurul Başkanlığı için yapılan seçim sonucunda yeni RTÜK Başkanı olarak Mehmet Daniş seçildi. Peki, Mehmet Daniş kimdir? RTÜK yeni başkanı Mehmet Daniş kaç yaşında, nereli?

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mehmet Daniş, 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.