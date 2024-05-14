Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir? Giresun valisi Mehmet Fatih Serdengeçti kaç yaşında, nereli?

Giresun'da alkol satışına yasak getirilmesinin ardından Giresun Valisi sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir? Giresun valisi Mehmet Fatih Serdengeçti kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:47
Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir? Giresun valisi Mehmet Fatih Serdengeçti kaç yaşında, nereli?
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Alkol yasaklamalarının ardından Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti sosyal medyada araştırma konusu oldu. Serdengeçti'nin kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir? Giresun valisi Mehmet Fatih Serdengeçti kaç yaşında, nereli?

MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ KİMDİR?

1973 yılında Ordu / Korgan ‘da doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ve orta eğitimini Ordu ‘da, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başlayan Serdengeçti, Ordu/Ünye Kaymakam Refikliği, Kütahya/Şaphane Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere MLS Collage Üniversitesi’nde dil eğitimini tamamlayan Serdengeçti, Yüksek Lisans eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

2000 yılında Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın,  Sivas/Yıldızeli,  Samsun/19Mayıs, Kütahya/Emet, Amasya/Merzifon‘da Kaymakam olarak görev yaptı.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanan Serdengeçti, 2017 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2018-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (V),2020-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

10 Agustos 2023 tarih ve 2023/376 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanmıştır.

MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Serdengeçti; iyi derecede İngilizce bilmektedir.


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