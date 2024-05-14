Edgar le kimdir, kaç yaşında, nereli? Edgar le hangi takımlarda oynadı?
Dinamo Bükreş’te forma giyen Edgar Ie iddiaya göre en az 5 maçta kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino’yu oynattı. Peki, Edgar Le kimdir, kaç yaşında, nereli? Edgar Le hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig’de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir’de forma giyen Portekiz asıllı Gine Milli Takımı oyuncusu Edgar Le için Romanya’da bir iddia ortaya atıldı. Dinamo Bükreş’te forma giyen Edgar Ie’nin en az 5 maçta kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino’yu oynattı. Peki, Edgar Le kimdir, kaç yaşında, nereli? Edgar Le hangi takımlarda oynadı?
EDGAR LE KİMDİR?
Portekiz kökenli Gine-Bissaulu milli futbolcu Edgar Miguel Ié, 1 Mayıs 1994 tarihinde Bissau'da doğdu. Stoper mevkiinde forma giyen Ié, Türkiye Süper Lig takımlarından Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir'de oynadı. Le şu an Dinamo Bükreş'te oyuyor.
EDGAR LE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
2012-2015 Barcelona B
2014 Barcelona
2015-2016 Villarreal B
2017 Belenenses
2017-2019 Lille
2019› Nantes (kiralık)
2019-2022 Trabzonspor
2019-2020› Feyenoord (kiralık)
2023- İstanbul Başakşehir
2024 Dinamo Bükreş
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