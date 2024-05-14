Ömer Kerkez kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?

Yargıtay Başkanlığı seçimi sonrasında, yeni Yargıtay Başkanı olarak seçilen Ömer Kerkez'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Ömer Kerkez kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:06
Ömer Kerkez kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Ömer Kerkez, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Peki, Ömer Kerkez kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966 yılında Antakyada doğdu. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzonda yapmıştır.

Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sonrasında sırasıyla Elbistan,Kozluk,Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

ÖMER KERKEZ EVLİ Mİ?

Ömer Kerkez, evli ve 3 çocuk babasıdır.


Adalet Bakanlığı haberleri Ömer Kerkez haberleri Yargıtay Başkanı haberleri yargıtay haberleri

İlgili Haberler

Edgar le kimdir, kaç yaşında, nereli? Edgar le hangi takımlarda oynadı?

Edgar le kimdir, kaç yaşında, nereli? Edgar le hangi takımlarda oynadı?
Yahya Ülker kimdir? Yahya Ülker kaç yaşında, nereli?

Yahya Ülker kimdir? Yahya Ülker kaç yaşında, nereli?
Ayten Gökçer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayten Gökçer neden öldü?

Ayten Gökçer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayten Gökçer neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?

'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?
Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!

Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!
Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!

Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!
Antalya'da kar sürprizi

Antalya'da kar sürprizi
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu