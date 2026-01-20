Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan “Kürt Mehmet” lakaplı iş insanı Mehmet Kaplankıran’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Mehmet Kaplankıran kimdir? Mehmet Kaplankıran ne iş yapıyor? Mehmet Kaplankıran neden öldü?

MEHMET KAPLANKIRAN KİMDİR?

İş insanı Kaplankıran'ın Almanya'nın Berlin kentinde yaşadığı biliniyordu. Kaplankıran, en son Aralık 2025 tarihinde villasına düzenlenen silahlı saldırı ile gündeme geldi. Kaplankıran olayda yara almadı.

Saldırıya ilişkin Daltonlar suç örgütü bağlantısı araştırılırken Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin Euro ödül vereceğini duyurmuştu.

MEHMET KAPLANKIRAN NEDEN ÖLDÜ?

Kaplankıran’ın herhangi bir saldırı sonucu ya da hastalık nedeniyle mi hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.