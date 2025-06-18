Mehmet Murat Çalık'ın avukatlarından kritik uyarı: 'Hızla kilo kaybediyor, hayati riski arttı'

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen, 19 Mart'ta da
gözaltına alınan Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın
çalışma arkadaşlarından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 23
Mart'ta tutuklanmıştı.
Bir süre Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kalan
Çalık, daha sonra tüm itirazlara rağmen İzmir Buca Cezaevi'ne götürülmüştü.
Çalık'ın avukatları sağlık gerekçeli tahliye talebinde
bulundu. Avukatları konuya ilişkin açıklamalarında, "Geçmişte iki kez
kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi
yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden
müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları
sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan
önce tedbir alınması gerekmektedir" dedi.
“TUTUKLULUĞUN DEVAMI HAYATİ RİSK OLUŞTURACAK BOYUTA ULAŞTI”
Av. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Av. Melih Koçhan ve Av.
Cihan Ünal imzalı ortak açıklama şöyle:
"Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Mehmet
Murat Çalık, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunmaktadır. Ancak
müvekkilimizin geçmişte iki kez geçirmiş olduğu akut lösemi ve lenfoma
hastalıkları ile halihazırda yaşadığı hızlı kilo kaybı ve tiroit rahatsızlığı
gibi ciddi sağlık sorunları, tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacak
boyuta ulaştığını göstermektedir.
Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlikten muaf tutulmuş bir kişidir. Uzman
hekimlerce yapılan değerlendirmelere göre, tutuklandığı tarihten itibaren
yaşadığı yaklaşık 15 kiloluk kilo kaybı, özellikle cezaevi ortamındaki yetersiz
koşullar nedeniyle hastalıklarının nüksetme riskini ciddi şekilde artırmıştır.
Müvekkilin yaşı da dikkate alındığında, hastalığın yeniden ortaya çıkması
durumunda hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağı açıktır. Bu nedenlerle, 17
Haziran 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca müvekkilimizin tahliyesini talep
etmiş bulunmaktayız. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir
ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir.
Hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı
çerçevesinde, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu gözetilerek adli kontrol
tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılması en adil çözüm olacaktır."
“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YANLIŞLARIN ALTINDA KALIRSINIZ”
Konuya ilişkin bir açıklama paylaşan CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gökan Zeybek de Çalık'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Zeybek, "Körelmiş vicdanınızın insafına bırakacak bir zerremiz dahi yok.
Hastalık sürecinden yeni çıkan ve hala tedavi gören bir insan için cezaevinde
olmak yaşamsal tehlike taşıyor. Mehmet Murat Çalık, hiçbir hukuki temele
dayanmayan, tamamen uydurma iddialarla tutuklandı. Yetmedi, ailesinden yüzlerce
kilometre uzağa, İzmir’e gönderildi. Bunu kabul etmiyoruz. Bu millet bu haksızlığı
asla unutmaz. Geri dönüşü olmayan yanlışların altında kalırsınız. Toplumun
adalet duygusunu zedeleyen bu uygulamaya derhal son verin" dedi.
"BAŞKANIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, "Beylikdüzü
Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık önce hukuksuz ve mesnetsiz iddialarla
tutuklandı, ardından hastalığına rağmen ailesinden, doktorlarından,
avukatlarından kilometrelerce uzağa İzmir’e sevk edildi. Hukuksuzca tutuklanan
herkese cezaevi zor ama ağır bir hastalık atlatan, tedavisi devam eden
başkanımız için daha da zor. Mehmet Murat Çalık Başkanımızın hayatını tehlikeye
atmak telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı gibi halkımızın vicdanında da kabul
görmez. Başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır!" ifadelerine yer verdi.