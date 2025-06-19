Mehmet Pehlivan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Avukatlığı nasıl yapacağımı savcılık makamından öğrenmeyeceğim’

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrılmıştı.

Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma iznin alınması gerektiğini söyleyerek ifade vermememişti.

Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, işlemleri tamamlanan Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“ADEM SOYTEKİN’İN HAKKIMDAKİ İDDİALARI TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR”

Öte yandan Pehlivan'ın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yaptığı savunması ortaya çıktı.

Savunmasında, "Hiç gerçekleştirmediğim bir telefon görüşmesi üzerinden ‘tehditvari' konuştuğum yönünde bir iftira ile karşı karşıyayım" ifadelerini kullanan Pehlivan, "Adem Soytekin'in hakkımdaki iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Sözde 2 ayrı toplantı, biri hukuk bürosunda, diğeri İmamoğlu'nun evinde yaptığım iddia etmiş. Bu toplantılardan birinin amacı olarak da söz konusu soruşturma kapsamında kendisine avukatlık yapacak hukuk bürosunu benim ayarladığımı ileri sürmüş. Bu iddia akıl ve mantık dışıdır. Hukuk Bürosu bildiğim kadarıyla zaten Adem Soytekin'in 10 yılı aşkın süredir avukatlığını yapmaktadır. Var olan bir hukuki ilişkiyi benim kurmuş olmam fiilen ve mantıken imkansızıdır. Soytekin, 19 Mart'tan önce gerçekleştirdiğini iddia ettiği hayal ürünü toplantıda, onunla konuştuktan sonra Ali Nuhoğlu hakkında tedbir kararı verildiğini söylediğimi ileri sürmüştür. Oysa, Nuhoğlu hakkında tedbir kararı 19 Mart'tan sonra verildiği basına yansımıştır" dedi.

“AVUKATLIĞI NASIL YAPACAĞIMI SAVCILIK MAKAMINDAN ÖĞRENMEYECEĞİM”

Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

“Bu tablo karşısında kendim için bir ayrıcalık ya da merhamet değil, sadece ve sadece hukukun uygulanmasını talep ediyorum. Hukuk herkes için bir anlam taşır, hukuk herkes için varsa bir anlam taşır, eğer bugün burada hukukun ilkeleri işletilecekse bunun sonucu zaten bellidir. Hukuk adına bu tutukluluk talebinin reddedileceğidir. Savcılık sevk yazısında avukatlığı nasıl yapacağım öğretilmektedir, avukatlığı nasıl yapacağımı savcılık makamından öğrenmeyeceğim.”



