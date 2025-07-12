Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında yapılan tutukluluğa itiraz başvurusu reddedildi.

İmamoğlu, "Normalde 3 günde sonuçlandırılan tutukluluğa itiraz başvurusu da tam 20 gün sonra karara bağlandı ve reddedildi" ifadeleri ile duyurdu.

"BİZZAT İFTİRACININ AVUKATI YALANLADI"

"Avukatım Mehmet Pehlivan derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısı yapan İmamoğlu, karara tepki gösterdi:

"Avukatım Mehmet Pehlivan, savcının davetiyle gittiği adliyede tutuklandı. Kaçmadı, saklanmadı, çağrıldığı yere gitti. Hakkındaki tek “sözde delil”, bir iftiracının uydurma beyanları. Üstelik bu beyanlar belgelerle çürütülmüş durumda. Bizzat iftiracının avukatı iddiaları yalanladı ama buna rağmen Pehlivan hâlâ cezaevinde.

Normalde 3 günde sonuçlandırılan tutukluluğa itiraz başvurusu da tam 20 gün sonra karara bağlandı ve reddedildi. Sadece avukatlık görevini yapan Pehlivan hakkında dosyada yeni bir gelişme yok, delil yok, suç yok... Pehlivan’ın cezaevinde geçirdiği her gün, özgürlüğünden çalınan zaman ve savunma hakkının gasp edildiğinin ikrarıdır."