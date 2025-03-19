Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:41

Mehmet Timuçin Tecmen İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve diploması iptal edilen kişiler arasında yer alıyor. 1990 yılında yatay geçiş sürecinde yaşandığı iddia edilen “usulsüzlük” nedeniyle diploması iptal edilen Tecmen'in kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmet Timuçin Tecmen kimdir? Mehmet Timuçin Tecmen'in diploması iptal mi edildi?

MEHMET TİMUÇİN TECMEN KİMDİR?

M. Timuçin Tecmen 1995 yılından itibaren Kalyon Turizm Grubu bünyesinde yer alan şirketlerde çeşitli görevler almıştır. 2002 yılından bu yana da YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

M. Timuçin Tecmen, üniversite eğitimine İsviçre American College of Switzerland’da başlamış ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Tecmen evli ve 2 çocuk babasıdır.

MEHMET TİMUÇİN TECMEN'İN DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Bu listede Mehmet Timuçin Tecmen de yer alıyor. Sebebi ise 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usulsüzlük' olarak gösterildi.