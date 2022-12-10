Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı
Meksika Körfezi’nde tekneleri arızalandıktan sonra sürüklenerek kaybolan 5 balıkçı 47 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.
Meksika’nın güneyindeki Yucatan eyaletinden 23 Ekim 2022 tarihinde tekne ile açıldıktan sonra tekne motorunun arızalanması sebebiyle Meksika Körfezi’nde yüzlerce kilometre boyunca sürüklenen 5 balıkçı, ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin sahil kasabası olan La Pesca açıklarında sağ olarak kurtarıldı. Kayıp balıkçıları bir karides teknesinin bulduğu ve arızalı tekneyi halatla kıyıya ulaştırdığı bildirildi.
Denizde 47 gün geçirdikten sonra kurtarılan balıkçıların, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayeneleri sonucunda durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, vücutlarında sıvı kaybı bulunduğu belirtildi.Balıkçılar, tekne ile açıldıktan 2 gün sonra motorun arızalandığını ifade ederken, kaybolduktan sonra yanlarındaki içme suyunun tükenmesi üzerine hayatta kalmak için yağmur suyu içtiklerini söyledi.
Arızalanan teknenin Meksika Körfezi’nde 800 kilometreden fazla sürüklendiği tahmin ediliyor.
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