Meksika’dan arama-kurtarma çalışmaları için gelen köpek Proteo, hayatını kaybetti
Meksika’dan depremzedeleri kurtarmak için gelen köpek Proteo, enkaz altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.
Türkiye’deki afette enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olan ülkelerden biri de Meksika oldu. Meksikalı arama kurtarma ekibinden köpek Proteo, yaşamını yitirdi.
Kötü haberi Meksika Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlık paylaşımına, “Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz. Görevini başardın Proteo” notunu düştü.
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