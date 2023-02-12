Meksika’dan arama-kurtarma çalışmaları için gelen köpek Proteo, hayatını kaybetti

Meksika’dan depremzedeleri kurtarmak için gelen köpek Proteo, enkaz altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:23
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Türkiye’deki afette enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olan ülkelerden biri de Meksika oldu. Meksikalı arama kurtarma ekibinden köpek Proteo, yaşamını yitirdi.

Kötü haberi Meksika Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlık paylaşımına, “Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz. Görevini başardın Proteo” notunu düştü.


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