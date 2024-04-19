Melek Karakaş’ın ölümünde acı ayrıntı... Kazadan 3 gün önce organlarını bağışlamış: 4 kişiye umut oldu
Yalova’da otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralanan Melek Karakaş 5 gün sonra hayatını kaybetti. Karakaş’ın (21), kazadan 3 gün önce bağışladığı organları, 4 kişiye umut oldu. Melek’in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale’de organ sırası bekleyen hastalara nakledilecek.
Feci kaza, 12 Nisan’da Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Yalova'dan, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki 77 ACV 937 motosiklet, aynı yöne giden R.A. (58) yönetimindeki 57 HD 830 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.
Sürücü Ziya Ö., tedavisinin ardından taburcu
oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş’ın ise 5 gün sonra
beyin ölümü gerçekleşti.
KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çıktı.
Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in
organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim
başlatıldı.
KALBİ, KARACİĞERİ VE BÖBREKLERİ NAKLEDİLECEK
Melek’in Yalova’da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri Bursa Şehir
Hastanesi’ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne organ nakli için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere
gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Melek Karakaş ile
motosiklet sürücüsü Ziya Ö.'nün kaza sırasında kasklarının takılı olduğu
öğrenildi.
Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından ise kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından yeniden ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi.
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