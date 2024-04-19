Adana'da feci kaza hamile kadını hayattan kopardı: Sürücüden pes dedirten savunma!

Adana’da 9 aylık hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Şoförün ifadesinde, "Kadının yola düştüğünü görmedim" dediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:00
Adana'da feci kaza hamile kadını hayattan kopardı: Sürücüden pes dedirten savunma!
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Feci kaza, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi’nde meydana geldi.

Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud (31), yolculuk sırasında eşi Raid Abbud’un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali D.’nin kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı.

KADIN KURTARILAMADI

Abbud ambulansla hastaneye götürülürken, Ali D. gözaltına alındı. Abbud’un erkek bebeği sezaryen ile alınırken, ağır yaralı kadın kurtarılamadı.

Abbud’un cenazesi, dün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı ve defnedilmek üzere Suriye’nin Azez kentine götürüldü. Bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan otobüs şoförü Ali D.’nin ise emniyetteki ifadesinde, "Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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