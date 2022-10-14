Melek Mosso: İzmir’de yaşlanacağım

14 Ekim 2022 Cuma, 09:41

Şarkıcı Melek Mosso, Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda İzmirliler ile bir araya geldi. Şarkı aralarında Konser alanını dolduran İzmirlilerle bol bol sohbet eden Mosso, İzmir’i çok sevdiğini anlattı.

“İzmir benim ikinci evim gibi” diyen şarkıcı, “Daha önce İzmir’de yaşamışlığım da var. Alsancak’ta oturuyordum. Alsancak’ta takılıyordum. Güzelyalı’da mekanlarda şarkı söylüyordum. Düğünlerde derneklerde sahne alıyordum. Burada yaşamaya o kadar niyetli o kadar istekliydim ki fırsat olmadı. Anladım ki ilerleyen yaşlarımda yine burada yaşlanacağım. En sevdiğim şehirlerden birinin yaşayanları olarak bu şehrin kıymetini bilin. İlk İstanbul’a gittiğimde herkes ‘Sen İzmirli misin?’ diyordu. 2011 yılında İzmir’de yaşadım. 10 yaşından beri Denizli’den İzmir’e geldim. Hep kendime ben bu şehirde yaşamalıyım derdim. Ne kadar özgür bu şehir. Ne kadar özgür kadınlar var bu şehirde dedim. Bir kadın olarak ilk istediğin şey dilediğin gibi yaşamak” ifadelerini kullandı.