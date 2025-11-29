Melih Gökçek'ten sanatçı Orhan Aydın'a dava

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, depremde kızı Eylem Şafak Aydın’ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın’ı hedef almıştı.

Gökçek’in kendisini hedef aldığı X paylaşımını alıntılayan Aydın, “Vicdansızsın.. cahilsin.. gericiliğin, yobazlığın bataklığındaki rezilsin.. hesap vereceksin.. hem bana hem depremde can veren binlerce insanımıza..” ifadelerini kullanmıştı. Gökçek, 2,5 yıl sonra Orhan Aydın'ı dava etmek için savcılığa başvurdu.

Aydın sosyal medya hesabından dün ifade verdiğini duyurdu.

"İNSAN DIŞILIĞA NASIL YANIT VERİRDİNİZ?"

Orhan Aydın şu paylaşımı yaptı:

"Deprem süreciyle ilgili tüm bilgiler-veriler ortaya çıkmışken, benim kentsel dönüşüme değil İstanbul'dan başlayarak yoksul mahallelerdeki (Fikirtepe- Okmeydanı gibi) ranta-talana karşı çıkışım gazete-televizyon haberleriyle ortadayken, yine tüm görüntüleri-canlı yayın bağlantılarıyla deprem sürecinde çocuğumun enkazı başında çaresizlikler içinde kıvranırken, düşmanlıkla, kinle, nefretle, mesleğim üstünden insanlık tarihinin en eski ve saygın sanat yaratı alanı tiyatroya ve tiyatroculara hakaret kusan, linç edilmem için hedef gösteren bu efendinin vicdansızlığına karşı çıkışım canını acıtmış.

Tüm ülke insanlığına, depremde canlarını yitiren kardeşlerime sormak isterim; Depremle ilgili tüm gerçekler ortadayken, sizi çocuğunuzun katili ilan eden bir insan dışılığa nasıl yanıt verirdiniz?"