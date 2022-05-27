Melih Gökçek'e kötü haber: Tazminata mahkum edildi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, BELKO ile ilgili sözlerine ilişkin tazminata mahkum edildi.
Görevinden istifa ettirilen ABB eski başkanı Melih Gökçek, 3 Ocak 2021 tarihli Beyaz TV Gündem Özel isimli canlı yayın programında belediye iştiraki BELKO ile ilgili söyledikleri nedeniyle tazminata mahkum edildi.
BirGün'de yer alan habere göre, Melih Gökçek, Beyaz TV’de katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediye iştiraki BELKO’yla ilgili suçlamalarda bulundu. Gökçek, şirketin sıcak asfalt fiyatına soğuk asfalt döktüğünü ve 795 kilometrelik işin yalnızca 100 kilometrelik bölümünü yapıp işi bıraktığını öne sürdü. İddialarını bunlarla da sınırlandırmayan Gökçek, ihalede 40 milyon TL’lik kamu zararı ortaya çıktığını savundu.
YALANLANDI
Gökçek’in sözleri yargıya taşındı. Davada, ihalede sekiz firma arasında en düşük teklifi veren firma olarak BELKO’nun ihaleyi kazandığı, yaklaşık maliyetinden 23 milyon TL daha düşün bedelle ve yüzde 20,11 kırım oranıyla işin alındığının altı çizildi. BELKO’nun mahkemeye sunduğu dilekçede, Karayolları Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere uygun şekilde ve 89 günlük rekor bir sürede 741 km asfalt sathi kaplama yollarının tamamlandığı, bütün muhtarların da teşekkür mektupları yazdığı ve yüzde 19,81 iş artışı yapıldığı vurgulandı. Asfaltın fiyatları bakımından ise iddialarının aksine sıcak asfalta göre yüzde 56,78 ve çift kat sathi kaplamaya göre ise yüzde 42,07 oranlarında daha ucuza yapıldığı belirtildi.
TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ
Davanın görüşüldüğü Asliye Hukuk Mahkemesi, 25 Mayıs 2022 tarihinde aldığı karar ile Melih Gökçek’in tazminat ödemesine hükmetti. Gökçek’in BELKO’nun ticari itibarını haksızca zedelediği değerlendirmesinde bulunan mahkeme, manevi tazminat bedelini 20 bin TL olarak belirledi.
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