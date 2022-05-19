Öğretmenler, Melih Gökçek'in kaldırdığı indirimli ulaşım hakkının iadesini istiyor

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:35

Birlik Sendikası Öğretmen Bürosu, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde, 2015’te eski başkan Melih Gökçek tarafından kaldırılan indirimli ulaşım hakkının geri verilmesi talebiyle açıklama yaptı. “İnsanca ücret, indirimli ulaşım istiyoruz” pankartı açan sendika üyeleri, “Yürüyerek geldik, indirimli döneceğiz”, “Ulaşım indirimi hakkımızdır”, “Biz de öğretmeniz” yazılı dövizler taşıdı.



Öğretmen Bürosu, açıklamanın ardından konuyla ilgili toplanan imzalı dilekçeleri ABB’nin evrak birimine teslim etti. Birlik Sendikası Öğretmen Bürosu’nun açıklaması şöyle:

"KARNIMIZI ZOR DOYURUYORUZ"

“Biliyoruz ki; özel okullar-kolejler denilince akıllarda, yüzbinlerce lira karşılığında alınan eğitim-öğretim, özel güvenlikli binalar, kapıda bekleyen lüks araçlar yani tabir yerindeyse ışıltılı bir fotoğraf canlanıyor. Ancak tüm bu ışıltılı görüntü, bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin verdiği yaşam mücadelesiyle taban tabana zıt! Çünkü bu okullarda çalışan, buraları ayakta tutan biz öğretmenler birçok kurumda asgari ücretle, bazılarında ise ancak yaşamda kalmamızı sağlayabilecek düzeylerde yetersiz ücretlerle çalıştırılıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi, patronlar verdikleri üç kuruş maaşla bizden; markalı giysiler, yeni ayakkabılar giyinmemizi, kuaförlere gitmemizi, kaliteli parfümler kullanmamızı talep ediyor. Fakat biz bugün karnımızı bile zor doyuruyoruz.

"KİMSE BİZE HAKKIMIZ OLANI KENDİLİĞİNDEN VERMİYOR”

Mevcut hayat pahalılığı koşullarında hepimiz her yeni güne yeni bir zamla başlıyorken; kiraydı, faturalardı, mutfak masraflarıydı derken ücretlerimiz daha aldığımız gün elimizden uçup gidiyor. Birçok kurumda akşamları online toplantılara katıldığımız, hafta sonu etütlere geldiğimiz halde hak ettiğimiz ek ders ücretlerimiz, fazla mesailerimiz ödenmiyor. Birçok kurumda iş yerlerine kendi imkanlarımızla gidip gelmemiz bekleniyor. Bizler tüm bu geçim derdinin altında ezilirken; hayat pahalılığı ve işsizlik endişesiyle bu koşullarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ve biliyoruz ki biz bir araya gelmedikçe kimse bize hakkımız olanı kendiliğinden vermiyor. Artık biz özel kurum öğretmenleri Birlik Sendikası çatısı altında bir araya geliyoruz.

"ANAYASAL EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Tüm bu şartlar karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz; patronların bize reva gördüğü tüm bu dayatmalara karşı Birlik Sendikası’nda bir araya gelip mücadele eden biz özel kurum öğretmenlerinin haklı sesine kulak verin. Kamuda çalışan öğretmenlere tanınan belediye araçlarını indirimli kullanma hakkı bizlere de tanınmalıdır! Anayasal eşitlik ilkesine aykırı olan mevcut uygulamaya bir an önce son verilmelidir! Önceki belediye başkanı döneminde yürürlüğe sokulan bu eşitsiz uygulamaya son verilmelidir! Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin indirimli ulaşım hakkının iade edilmesi demek; bizler için her gün eve iki ekmek daha alabilmek demektir! Bizi öğretmenden saymayarak indirimli ulaşımdan yararlanma hakkımızı elimizden alan Melih Gökçek’in hukuksuz uygulamasından dönülmesini ve indirimli ulaşım hakkımızın mevcut yönetim tarafından iadesini talep ediyoruz. Biz de öğretmeniz! İndirimli ulaşım hakkımızdır!”