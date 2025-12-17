Memişoğlu 412 kişi demişti, TTB 2 bin 85 kişi olarak açıkladı: 'Bakanın açıklaması gerçeği yansıtmıyor'

Yurtdışına giden sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artarken TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2025 yılında toplam 234 bin hekimden 412’sinin yurt dışına gittiğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, buna karşılık önceki yıllarda giden 249 hekimin Türkiye’ye geri döndüğünü belirtti. Bakan Memişoğlu’nun belirttiği sayılar tartışma yaratırken Türk Tabipleri Birliği ise elindeki verilerle bu sayıların örtüşmediğine dikkat çekti.

Buna gerekçe olarak da TTB tarafından başvuru işlemleri kapsamında verilen “İyi hal belgesi” gösterildi. Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Kanatlı, TTB tarafından verilen bu belge ile yasal yollardan giden kişi sayısını takip edebildiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu’nun açıkladığı “412” sayısının gerçeğin çok altında olduğunu söyleyen Dr. Kanatlı, “2025 yılının ilk 11 ayında yurtdışına gitmek için bizden belge alan hekim sayısı 2 bin 85” dedi. Bakan Memişoğlu’nun “önceki yıllarda gidip de bu yıl dönen hekim sayısı 249” açıklamasına da değinen Dr. Kanatlı, sözlerine şöyle devam etti:

“KENDİSİNİ DEĞERLİ HİSSETMİYOR”

“Yalnızca son üç ayda yurt dışına gitmek için belge alan hekim sayısı 563. Üstelik dönen hekimler arasında dil yeterliliği sağlamayan ya da başka sorunlar yaşadığı için istemeden dönen kişiler de var. Öte yandan gerekli önlemler alınmazsa giden kişi sayısındaki artış eğiliminin devam etmesinden endişe ediyoruz. Çünkü meslektaşlarımızın hem maddi hem de manevi anlamda motivasyonu düşük. Sağlıkta şiddete etkin önlemler alınmamasından kaynaklı hedef haline gelen doktorlar, kendisine gelen hastaya yumruk atabilecek potansiyel kişi gözüyle bakmaya başladı. Ağır koşullar altında tükenmişlik sendromu yaşıyor. Kendisini değerli hissetmediği için değer göreceğini düşüneceği bir yere gidiyor. Sağlığı rant alanı, hastaları müşteri gören “kışkırtılmış sağlık hizmeti” anlayışı ve ülkedeki antidemokratik gelişmelerle maalesef bu tablo devam edecek.”

‘MEZUN OLAN GİDİYOR’

TTB verilerine göre 2025’in 11 ayında 2 bin 85 hekim yurtdışına gitti. Yurtdışına gitmek için belge alan hekim sayısı Ocak ayında 199, Şubat ayında 191, Mart ayında 175, Nisan ayında 170, Mayıs ayında 200 oldu. Haziran ayında 165, Temmuz ayında 217, Ağustos ayında 205, Eylül ayında 219, Ekim ayında 182 ve Kasım ayında ise 162 hekim yurtdışına gitmek için TTB’den iyi hal belgesi” edindi. TTB’ye göre bu belgeyi alan 2 bin 85 doktorun 969’u uzman, 1116’sı ise pratisyen hekim. Giden hekimlerin binden fazlasının pratisyen hekim olmasını “mezun olan gidiyor” sözleriyle açıklayan Kanatlı, “2003’te uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm programının sonuçları ağırlaşmadan önce tıp eğitimi alan öğrencilerin önceliği uzmanlık sınavları olurdu. Bugün ise öğrenciler birinci sınıftan itibaren yabancı dil eğitimine ağırlık veriyor. Bunun nedeni ise kariyer planlamasını yurtdışına göre yapıyor olmaları” ifadelerini kullandı.