Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü. İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak yeniden CHP'ye katıldı. Peki, Memleket Partisi kapandı mı? Memleket Partisi kapanacak mı?

MEMLEKET PARTİSİ KAPANDI MI, KAPANACAK MI?

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi kapanacak. Memleket Partisi, kendi kendini kapatacak. Muharrem İnce, bu konuya dair yaptığı açıklamasında ise şu sözlere yer verdi: 'Memleket Partisi’ni en yaşlı üye kurultaya götürecek. Kurultay bir ay içinde olur. Parti kendini kapatıyor. Kurultay yapıldıktan sonra diğer isimler de CHP’ye katılacak.”



