Memleketine giden Mehmet Şimşek'in yuhalandığı görüntüler ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şeker Bayramı öncesi, 19 Mart günü memleketi Batman'a ziyaret gerçekleştirdi.

Şimşek burada AKP Batman İl Başkanlığı'nı giderek partililerle bir araya geldi.

TRAFİĞE NEDEN OLDU, YUHALANDI

Batman Burada'nın haberine göre, Şimşek'in ziyaret öncesi Batman yolunda trafiğe neden olduğu ve bu nedenle yurttaşlar tarafından protesto edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Kentte bayram öncesi artan trafik yoğunluğu, Şimşek'in programıyla birlikte kilitlendi. Güvenlik önlemleri nedeniyle yolun geçici olarak trafiğe kapatılması yurttaşların tepkisine neden oldu.

Araçlarında uzun süre beklemek zorunda kalan yurttaşlar ile görevli polis ekipleri arasında yer yer tartışmalar yaşandı.

"BİR GRAM ADALET YOK"

Yoğunluğu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan yurttaşlar, "Bütün yolu kapatan ülkemizde bir gram adalet yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı yurttaşlar ise hemşehrileri Mehmet Şimşek'e destek vererek, geçişi sırasında Şimşek'in aracını alkış tutarak karşılık verdi.