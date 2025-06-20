Memur 200 liraya 33 erik alabiliyor: ‘Memurluğun cazibesi kalmadı’

Büro-İş Sendikası 8. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarının sorun ve taleplerini Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Burada konuşan Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Yüksek enflasyon nedeniyle gıda, giyim, ısınma, enerji, ulaşım, barınma, eğitim, sağlık giderlerimiz her geçen gün artmakta, buna karşın TÜİK’in uydurulmuş düşük enflasyon oranlarına göre belirlenen düşük maaş zamları ile her geçen gün sistemli olarak satın alma gücümüz azaltılmakta, yoksullaştırılmaktayız. Artık memurluğun hiçbir cazibesi de itibarı da kalmamıştır” dedi.

200 LİRAYA 33 ERİK

“Çarşıda, pazarda gıdaya dokunanın eli yanıyor” diyen Hamzaçebi tedavüldeki en büyük para olan 200 lira ile alabildiği 668 gramdan oluşan ve tanesi 6 liraya gelen 33 eriği “Fiyatlar el yakıyor” diyerek önce su ile soğuttu ve açıklamaya gelenlere ikram etti.

Bakanlık çalışanlarının bazı talepleri ise şu şekilde:

“Banka maaş promosyanları yoksulluk sınırı baz alınarak yapılacak 3 yıllık sözleşmede peşin ve eşit olarak 250 bin TL’den aşağı olmamalı. Sözleşmeden kadroya geçen diyetisyen, fizyoterapist ve spor psikologlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilerek, hak kayıpları önlenmeli. Kurum personelinin tayin ve nakillerinde hizmet puanı sistemini getirilerek nakil ve tayinlerde hizmet puanları dikkate alınmalı. Amatör ve profesyonel müsabakalarda ayrımsız tüm personele eşit ve hakkaniyetli şekilde görev verilmeli.

Antrenörlerin Genel İdari Hizmetler sınıfından eğitim sınıfına geçmeleri sağlanmalı. Antrenörlerin giyecek yardımı güncellenerek ve branşlarına uygun olarak tekrar verilmeli. Spor Eğitim Daire Başkanlığı ve spor federasyonlarınca açılacak olan antrenör ve hakem kurslarına katılan kurum personelinden ücret alınmamalı. Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına takım sporlarında ödenen ücret müsabaka başına ödenmeli, ferdi sporlardaki ödenen ücret artırılmalı. Spor müsabakaları, milli bayram ve özel günlerde stat ve kapalı salonlarda görevlendirilen çalışanlara ödenen ücret yüzde 50 artırılarak ödenmeli.”