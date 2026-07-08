Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında artışa gidildi ancak asgari ücret ile açlık sınırının yanına bile yaklaşılamadı: Yardımlar da ‘yardıma’ muhtaç!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya çıktı. Yüzde 40-69 arası engelli raporuna sahip olanların aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseldi. Aylık ortalama 516 bin engelliye sağlanan Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktı.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına sağlanan ödemelerin aylık ortalaması ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yardımlarda artışı duyururken, sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle” hareket ettiklerini söyledi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ancak artışların ardından sosyal yardımlar yine açlık sınırı ile asgari ücretin çok altında kaldı. Sendikaların artırılmasını istedikleri asgari ücret halen 28 bin 75 lira. Türk-İş’in haziran araştırmasına göre de dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani “açlık sınırı” 35 bin 759 liraya ulaşmış durumda. Asgari ücret ve açlık sınırı ile karşılaştırıldığında sosyal yardım ödemeleri yine çok düşük kaldı. ANKARA.