Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti: Memur-Sen’den dikkat çeken görüşme

Ek zam düzenlemesi 2026 Yılı Bütçesi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında teklife eklenmişti. Bu düzenleme halen teklifin içerisinde duruyor. Şu anda genel kurulda bakanlıkların bütçeleri görüşülüyor. Ardından da gelecek haftanın sonuna doğru teklifin maddeleri görüşülecek.

Tartışma konusu olan madde de bu sırada gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maddenin çekilmesi için talimat verdiği bildirilmişti. Maddenin tamamen mi çekileceği yoksa bazı kariyer meslek mensupları ile mi sınırlandırılacağı genel kuruldaki görüşmeler sırasında belli olacak. Kulislerde, düzenlemenin kapsamının daraltılabileceği bazı kariyer meslek mensupları ile sınırlandırılabileceği de konuşuluyor.

YALÇIN, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Bu tartışmalar devam ederken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi dikkat çekti. Yalçın, görüşmeye ilişkin olarak, “Çalışma hayatının güncel konuları ile köklü sorunlarının çözümü için görüşmelerimiz ve gayretimiz sürecektir” demekle yetindi.

HERKESE ZAM TALEBİ

Memur-Sen bu konuda bazı unvanlarda “kariyer zammının” ihtiyaç olduğunu ancak herkese seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, daha önceki açıklamasında, “Kamuda kariyer zammı olarak adlandırılan, plan bütçeden geçen ama geri çekildiği ifade edilen zam düzenlemesi içinde, bazı ünvanlar için ihtiyaç olan iyileştirmeye karşı çıkılmamalı ama eş değer olarak tüm kamu görevlilerine/emeklilerine de seyyanen zam yapılmalıdır” demişti. Yalçın’ın bu görüşlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettiği belirtiliyor.

Bu arada Memur-Sen Başkanlar Kurulu da, “Bütün kamu görevlilerine ve emeklilerine öncelikle 2026 Ocak ayında seyyanen zam verilerek, kamuda farklı statüler arasında oluşan maaş/ücret çarpıklığının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Memur-Sen, kamu hizmetine girişten emeklilik sistemine kadar kapsayıcı şekilde kamu personel reformu yapılmasını, tek taraflı düzenlemelerden kaçınılmasını, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda kapsamlı değişiklik yapılmasını istemişti. Görüşmede, kamu personel rejiminde gelecek yıl içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılması konusunun da ele alındığı belirtiliyor.