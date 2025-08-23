Memur-Sen hakeme başvurmadı, Birleşik Kamu-İş’ten öneri: 'Katılmayalım, Meclis görüşsün'

Toplu sözleşmede takvime göre hakem kuruluna başvuru için dün son gündü. Yetkili konfederasyon Memur-Sen, hakeme gidip gitmemeyi hukukçu ve çalışma hayatı uzmanlarıyla 3 gün boyunca tartıştı. Sonrasında da hakeme başvurmama kararı alındı. Memur-Sen’den dün mesai saati bitiminde yapılan açıklamada, sözleşme görüşmelerinin kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, “Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını hakem kuruluna götürmeme kararı aldık ve hakeme başvurmadık” denildi. Hükümetin de hakeme başvuru yetkisi bulunuyor.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’TEN ÖNERİ

Toplu sözleşme masasında yer alan Birleşik Kamu-İş, masadaki diğer iki konfederasyon olan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ile görüşecek. Birleşik Kamu-İş, bu iki konfederasyona hakem kuruluna katılmamayı önerecek. Birleşik Kamu-İş kendi üyesini de hakem kuruluna göndermeyecek. Yasaya göre, hakem kurulu 11 üyeden oluşuyor. 6 üyesini doğrudan Cumhurbaşkanı belirliyor. Yine 1 üyeyi de konfederasyonların önerdiği isimler arasından Cumhurbaşkanı seçiyor.

Geriye kalan 4 üye ise konfederasyon temsilcilerinden oluşuyor. Yasaya göre, kurul, başkan dahil en az 8 üyenin katılımı ile toplanabiliyor. Kararlar da toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınıyor. Kurulda Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirlenen üye sayısı 6. Geriye kalan 5 ismin belirleyicisi ise memur konfederasyonları. Birleşik Kamu-İş, konfederasyonların kurula üye göndermemesini istiyor. Bu durumda kurul 8 üyeye ulaşamayacağı için toplanamıyor, karar da alamıyor.

MECLİS’E TAŞINSIN

Birleşik Kamu-İş, sözleşmenin Meclis’e taşınmasını istiyor. Konfederasyon yetkilileri, “Kararı hakem heyeti değil, Meclis versin. Konunun Meclis’te görüşülmesini istiyoruz” dedi.

KAMU-SEN YILMAZ’LA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Görüşmede, kamuda farklı statülerde çalışanlar arasında oluşan ücret adaletsizliği, emekli maaşı ile görev aylığı arasında oluşan uçurum ve kamu görevlilerinin maaşlarında yaşanan erime Yılmaz’a iletildi. Kamu işveren tarafının maaş artış teklifinin gerek ücret adaletinin sağlanması gerekse de kamu görevlilerinin alım güçlerinin yükseltilmesi konularında yetersiz kaldığı bildirildi. Türkiye Kamu-Sen, memur ve emekli maaşları konusundaki aksaklıkları giderecek ve beklentileri karşılayacak bir yaklaşım beklentisini iletti.