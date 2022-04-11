Memur-Sen, Toplusözleşme Kongresi düzenledi
“4688 Sayılı Yasa ve 10. Yılında Toplusözleşme Kongresi” düzenleyen Memur-Sen, kongre sonrası iktidara sunulmak üzere sonuç bildirisi hazırlandı.
İktidar ile imzaladığı toplusözleşmeler eleştiri konusu olan Memur-Sen, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 4-5 Nisan’da, “4688 Sayılı Yasa ve 10. Yılında Toplusözleşme Kongresi” düzenledi.
Kongre sonrası iktidara sunulmak üzere sonuç bildirisi hazırlandı. Bildiride, “grev hakkı, hakem kurulunun tarafsızlığı” gibi sendikaların temel taleplerinin yanı sıra dikkat çeken başka isteklere de yer verildi. Bildirgede, “Toplusözleşmede taraflar arası eşitlik ilkesi gözetilmeli, toplusözleşme teklifi sunma yetkisi sadece yetkili konfederasyona ve sendikalara verilmeli, toplu pazarlık kamu idaresi ve yetkili konfederasyon/sendika arasında gerçekleşmelidir” denildi. Bu öneri, toplusözleşme masasında teklif sunma yetkisinin, yetkili konfederasyon olarak sadece Memur-Sen ile Memur-Sen’e bağlı olan sendikalarda olması, Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in toplusözleşmeye katılamaması, teklif sunamaması anlamına geliyor.
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