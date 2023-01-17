Memur Teoman kimdir? Teoman Coşkun Dudak şimdi ne yapıyor?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:04

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:04

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu "Vatandaşlarımız sınırlarımızın korunmasını istiyorlar. Mafya geliyor, Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Bize fotoroman Süleymanlar değil, memur Teomanlara ihtiyacımız var. Memur Teomanların sayısını arttıracağız. Bütün memurlar, memur Teoman gibi çalışacaklar." dedi.

MEMUR TEOMAN KİMDİR?

Atatürk Havalimanı (AHL) eski Kargo Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak’ın ismini Türkiye, 17 Aralık soruşturması kapsamında Rıza Sarraf’ın Rüçhan Bayar ile yaptığı konuşma sonrası duydu. Tapelere göre Sarraf, kendisinden rüşvet almayan Dudak için Bayar’a, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor” şeklinde yakınmıştı. Bu konuşmalardan sonra Dudak, ‘Memur Teoman‘ olarak özellikle sosyal medyada adeta fenomen olmuştu. Bu olayın ardından Teoman Coşkun Dudak’ın İstanbul’dan Gaziantep’e tayini çıktı. Dudak sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, “Mevzuat gereği 8 yılımı tamamladığım için Gaziantep’e tayin edildim. Gaziantep her arkadaşımın gönüllü isteyeceği yerdir” açıklamasını yapmıştı. Sarraf’ın Gana’dan Türkiye’ye getirdiği 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için sahte evrak verildiği, ‘Memur Teoman‘ın tutanağı sayesinde devletin kasasına 57 milyon lira girdiği ortaya çıkmıştı.

TEOMAN COŞKUN DUDAK ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Teoman Coşkun, 2018 yılında Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı oldu. Teoman Çoşkun Dudak günümüzde Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.