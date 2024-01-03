Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

Milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre ise en düşük memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:22
Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?
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2024 memur ve emekli zammının ne kadar olacağı, ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesinde sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Buna göre; Memur ve emekli zammı için kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. TÜFE'nin aylık yüzde 3 civarında gelmesi halinde emeklilere yaklaşık yüzde 38 zam yapılacak. Bu rakamın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.


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