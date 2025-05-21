Memurlardan koruyucu giyim yardımı tepkisi: Koruyucu giyim hakkı gasp ediliyor

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, memurlara yönelik koruyucu giyim yardımının kurumların ayni ödemesi gerekirken nakdi ödemesi sonucunda iptal edildiği ve memura zimmet çıkarıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

Kurt, “Kurumlar işine öyle geldiği için bu yardımı nakit olarak verdi. Bu memurun talebi degil kurumun tercihiydi. Dolayısıyla bir hata varsa kurum yöneticilerindedir. Şimdi Danıştay kararıyla bu ödemeler iptal ediliyor, üstüne bir de memura zimmet çıkarılıyor. Bu bir skandaldır” dedi.

6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’yle hüküm altına alınan memurlara yönelik koruyucu giyim yardımının kurumların ayni ödemesi gerekirken nakdi ödemesi sonucunda iptal edildiği, memura da zimmet çıkarıldığı kamuoyunda gündeme geldi.

Söz konusu iddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, “Koruyucu giyim yardımı, memurların iş sağlığı ve güvenliği açısından vazgeçilmez bir haktır. Bu yardım, yasa gereği ayni verilmeli; yani memurun görevini yaparken canını koruyacak elbise, çizme, yelek gibi koruyucu donanımlar sağlanmalıdır. Kurumlar işine öyle geldiği için bu yardımı nakit olarak verdi. Bu memurun talebi degil kurumun tercihiydi. Dolayısıyla bir hata varsa kurum yöneticilerindedir. Şimdi Danıştay kararıyla bu ödemeler iptal ediliyor, üstüne bir de memura zimmet çıkarılıyor. Bu bir skandaldır” dedi.

‘ÖNCE SEVİNDİRİYOR, SONRA GERİ ALIYORLAR

Memurların önce hak verilerek sevindirildiğini, sonrasında geri alındığını söyleyen Kurt, “Bu açıkça ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikasıdır. 2024-2025 yıllarının koruyucu giyim yardımı hâlâ yapılmadı. Hükümet, önceki nakit ödemelerin iptal kararını bahane ederek yeni dönem yardımını da vermemek için zemin hazırlıyor. Bu kirli planın ardında sadece hükümet değil, memuru satan, hükümete yanaşmış sözde yetkili sarı sendikalar da var” ifadelerini kullandı. Tek sorumlunun iktidar olmadığını belirten Kurt, “Toplu sözleşme masasını pazarlık değil, biat masasına çevirdiler. Sözde yetkili bu yapıların tek derdi, memurun hakkı değil, kendilerine makam mevki veren iktidarın memnuniyetidir. Bugün koruyucu giyim hakkımız gasp ediliyorsa, bunun sorumlusu sadece hükümet değil, onun arkasında duran, susarak ortak olan bu yandaş sendikalardır” diye konuştu.

‘ZİMMET ÇIKARMAK DEĞİL, HAKKI TESLİM ETMEK GEREKİR’

“Artık yeter” diyen Kurt, “Memurun alın teri, sağlığı, güvenliği pazarlık konusu edilemez. Zimmet çıkarmak değil, hakkı teslim etmek gerekir. Toplu sözleşme uygulanmalı, koruyucu giyim yardımı eksiksiz verilmelidir. Memurun hakkını gasp eden her yapı teşhir edilmeli, hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.