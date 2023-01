Memurlardan ülke çapında genel grev çağrısı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 23:28

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 23:29

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde iş bırakan memur sendikaları, açıklanan yüzde 30'luk maaş zammına tepkisini Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırdı.

"Hükümet zammını al başına çal", "Genel grev, genel direniş", "Sefalete mahkum olmayacağız" sloganları atan memurlar, kamuda örgütlü sendikaları ve işçileri ortak tavır koymaya ve ülke çapında genel greve çağırdı.

Meydanda pankartları ve dövizleriyle toplanan kamu emekçileri adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, "Bugün ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır. Kamu emekçilerine ve emeklilerine yapılacak artışın açıklandığı 4 Ocak'tan bu yana, bir hafta geçmeden A'dan Z'ye her şeye fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Elektrikten doğal gaza, gıda ürünlerinden geçen yıla göre en az iki kat artan kiralara kadar uzanan zam kasırgası hız kesmeden devam ediyor. Her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Bu kadar geniş bir kesime reva görülen asgari ücret ise son artışa rağmen daha ceplere bile girmeden açlık sınırı altında kalmıştır” diye konuştu.

MEMURLAR TALEPLERİNİ SIRALADI

Vergi dilimi hatırlatması da yapan Güven, “Yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmasını, insanca yaşamaya yetecek bir ücret için en düşük kamu emekçisinin maaşına eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, tüm vergi yükünü ücretlilerin omuzlarına yıkan, her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.