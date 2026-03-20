Memurların yetiştirilmelerini ve eğitimlerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi: ‘Usta-çırak’ sistemi

Memurların yetiştirilmeleri ve eğitimleri hakkında yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, memurlara verilecek hizmet içi eğitim, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda kalkınma planı, stratejik plan, yıllık plan ve programlar ile diğer üst politika belgelerinde öngörülen amaç ve hedeflere göre yapılacak. Kurum ve kuruluşlar eğitim süreçlerinde, kendi personeli arasından görevlendireceği uzman ve yetkin kişilerden diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman ve yetkin kişilerden, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından, üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişilerden eğitici olarak yararlanabilecek.

'HİZMET ALIMI'

Eğer bu eğiticilerden yararlanılamazsa ya da kurum ve kuruluşların fiziki koşulları yeterli değilse “hizmet alımı” yoluyla da hizmet içi eğitimler yapılabilecek. Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, yeni yönetmelikte suiistimale açık alanlar bulunduğunu, bu nedenle de uygulamanın önemli olacağına dikkat çekti. Uygulamada sorunlar çıkması halinde yargı yollarına başvurabileceklerini dile getiren Hamzaçebi, “Muallak ifadeler var. Takdir yetkisi geniş. Örneğin aday memurlara sadece staj belgesi yeterli görülmüyor sınav da yapılabilecek. Aday memur eğitimini ‘başarı’ ile tamamlayamayan aday memurlar, asli memurluğa atanamıyor. Bu konuda uygulamada ‘asaleti onaylamıyorum’ gibi yollara başvurulabilir” dedi. Hamzaçebi, “ustaçırak” değerlendirmesinin ise memurlukta yeni bir uygulama olduğunu, şimdiye kadar memuriyette kullanılan bir dil olmadığına işaret etti.

Burada üç yıllık sürenin de yeni gelen bir uygulama olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “Ayrıca hizmet içi eğitimlerin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesine de kapı açılıyor. Bu hizmet nereden alınacak? Kimlerden alınacak? Burası önemli” dedi.