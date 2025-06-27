Memurların yüzde 98'inin maaşı kira, gıda ve kredi kartı borcuna gidiyor: 'Geri kalan yüzde ikiyle ne yapalım?'

Devlet Memurları Konfederasyonu 2026-2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Konfederasyona bağlı Devlet Memurları Sendikası'nın genel merkez binasındaki basın açıklamasında konuşan konfederasyonun genel başkanı Osman Kaya, "Memurlar açlık ile yoksulluk arasına sıkışmış durumdadır" dedi.

'İNSANİ KOŞULLARA KAVUŞTURULMALI'

Sekizinci dönem toplu sözleşme taleplerini dile getiren Kaya, "Memur ve emekli ücretleri insani yaşam koşullarına kavuşturulmalıdır. Seyyanen zam taban aylıklara yansıtılmalıdır. Ocak 2026'da enflasyon farkı maaşlara ilave edilmeli. Temmuz 2026'da ise enflasyon farkı artı yüzde yirmi beş artış sağlanmalıdır. Ocak 2027'de ise enflasyon farkı artı yüzde 30 artış, Temmuz 2027 de ise enflasyon farkı artı yüzde 30 artış sağlanmalıdır. Vergili dilimi yüzde on beşe sabitlenmelidir" dedi. Bayramlarda net bir maaş ikramiyesi istediklerini belirten Kaya, "Büyükşehirde çalışan memurlara 15 bin 188 TL büyükşehir tazminatı ödenmelidir. Tüm memurlara ücretsiz öğle yemeği verilmelidir" ifadelerini kullandı.

TATİL VE YATIRIM SON SIRALARDA

Kaya ayrıca memurlarla yaptıkları bir anketi de kamuoyuyla paylaştı. Anketin bin 28 devlet memuru ile yapıldığını açıklayan Kaya, "Devlet memurlarının yüzde 39.8'inin maaşı kiraya, 33.6'sının temel gıda ihtiyaçlarına, yüzde 24.7'sinin kredi kartı veya borçlara gidiyor" diye konuştu. Kaya, "Yüzde 98'i bunlara gidiyor. Geri kalan yüzde ikiyle devlet memurları ne yapsın? Bu oranlar güncellenmeli" dedi. Kaya ayrıca ankette, tatil ve kültürel etkinlikler ile yatırım ve birikim yapmanın son sıralarda olduğunu belirtti.