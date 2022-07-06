Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı
İzmir'de Menderes Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyete giderek ifade veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 30 kişi ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” suçuna ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yaparak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla önceki gün 30 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da emniyete çağrıldı.
Emniyete giderek ifade veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve gözaltına alınan 30 kişi bugün adliyeye sevk edildi. CHP’li başkan yolsuzluk olayının eski AKP’li başkan dönemine ait olduğunu iddia etti.
Kayalar, çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, gözaltına alınan diğer isimler ise yurtdışı yasağının yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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