Menderes Belediyesi’nden ‘Barış’ etkinliği

30 Ağustos 2022 Salı, 11:46

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Zafer Konserleri’yle kutlayan Menderes Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü için de özel bir etkinliğe imza atıyor. 1 Eylül Perşembe günü saat 20:30’da Gümüldür Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan şiir dinletisi ve gösterimi Orhan Aydın’ın sunumu ile, Ataol Behramoğlu, Levent Üzümcü, Emin İgüs, Gülcan Altan, Muammer Ketencoğlu, Dengin Ceyhan, Murat Güner ve Haluk Çetin gibi alanlarında duayen sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN: BARIŞ İNSANİ BİR HAKTIR VE HERKES İÇİN ŞARTTIR

Bu anlamlı gün için konuşma yapan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Menderes için güzel bir etkinliğe daha hazırlandıklarını Sanat ve Edebiyat severleri bir araya getirdikleri için mutluluk duyduğunu” dile getirdi. Barışın önemine de dikkat çeken Başkan Vekili Özkan “Barış insani bir haktır ve herkes için şarttır” ifadelerinde bulundu, konuşmanın sonun da tüm sanatseverleri bu anlamlı geceye davet etti.