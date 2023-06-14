Menderes'te belediye işçilerinin TİS sevinci

Menderes Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı. Şölen havasında geçen imza töreni sonrasında Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Emekçi kardeşlerimin her daim yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:21
Menderes'te belediye işçilerinin TİS sevinci
Abone Ol google-news

Menderes Belediyesi ile kadrolu işçilerin örgütlü olduğu Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube ile toplu iş sözleşmesi (TİS) konusunda anlaşma sağlandı. Menderes Belediyesi Özdere Hizmet Binası’nda düzenlenen imza töreni şölen havasında geçti. İmzalanan TİS’e göre; 64 kadrolu işçinin ücretlerine ilk yıl için yüzde 50 zam ve ikinci yıl için de enflasyon oranında artış ve refah payı zammı yapılacak.

Emeğin en yüce değer olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Menderesimiz için gece gündüz birlikte ter döktüğümüz kadrolu işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesini sonuçlandırdık. Kendilerine ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Emekçi kardeşlerimin her daim yanında yer almaya devam edeceğiz. Dayanışma ile ekmeğimizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Toplu iş sözleşmemiz işçilerimize, belediyemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Menderes Belediyesi Menderes Toplu İş Sözleşmesi Erkan Özkan

En Çok Okunan Haberler