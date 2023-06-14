Menderes'te belediye işçilerinin TİS sevinci

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:21

Menderes Belediyesi ile kadrolu işçilerin örgütlü olduğu Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube ile toplu iş sözleşmesi (TİS) konusunda anlaşma sağlandı. Menderes Belediyesi Özdere Hizmet Binası’nda düzenlenen imza töreni şölen havasında geçti. İmzalanan TİS’e göre; 64 kadrolu işçinin ücretlerine ilk yıl için yüzde 50 zam ve ikinci yıl için de enflasyon oranında artış ve refah payı zammı yapılacak.

Emeğin en yüce değer olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Menderesimiz için gece gündüz birlikte ter döktüğümüz kadrolu işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesini sonuçlandırdık. Kendilerine ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Emekçi kardeşlerimin her daim yanında yer almaya devam edeceğiz. Dayanışma ile ekmeğimizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Toplu iş sözleşmemiz işçilerimize, belediyemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.