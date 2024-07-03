Menemen Belediyesi işçilerine biber gazlı müdahale

Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 03.07.2024 - 17:46

İzmir'de AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın seçimlerin hemen ardından işten çıkardığı 400’e yakın işçiden direniş başlatanlar bugün yapılacak belediye meclisi toplantısına girmek istedi. İşçiler, Cumhuriyet Meydanı’nda buluşup yürüyüş gerçekleştirdikten sonra belediye binasına girmek istedikleri sırada çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi. Meclis toplantısına girmek istediklerini belirten işçiler “Burası gizli toplantı değil, halkın meclisi. Girip izleme hakkımız var” şeklinde tepkide bulundu. İşçilerin ısrarı üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

"AKP’YE OY VERMEDİK DİYE İŞTEN ATILDIK"

Basın açıklaması yapan işçiler “Bizler 27 Mayıs tarihinde bir telefonla kapının önüne konan Menemen Belediyesi emekçileriyiz. Bir aydır bize ne tazminatlarımız ödendi ne de neden işten çıkarıldığımıza dair bir açıklama yapıldı. Oysa kimimiz 5, kimimiz 15 hatta 20 yıldır Menemen halkına hizmet etmekteydik” dedi.

İşten çıkarmaların siyasi olduğunu vurgulayan işçiler “Bizler kendimizi biliyoruz. Her birimiz sahada büroda işini layığıyla yapan insanlarız. Boğazımızdan geçen her lokmayı alnımızın teriyle kazandık ve sonuna kadar hak ettik. Büyük bir ekonomik krizden geçtiğimiz bugünlerde işsiz bırakıldık. Daha da acısı, biz biliyoruz ki, bizler yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermediğimiz için işsiz kaldık” ifadelerini kullandı.

"İŞÇİNİN İŞİNİ VE AŞINI GERİ VERİN"

Yapılan açıklamada son olarak şöyle dendi: “Bir aydır tatil, umre, düğün ziyaretleri derken belediyeye uğramayan Pehlivan, bizleri, tazminat gerektiren 17. maddeden çıkartmış ama tazminatlarımızı ödemeyi henüz başaramamıştır. Menemen’de konserlere, festivallere, gerekli gereksiz para bulanlar; sıra emeğin hakları ve alacakları olunca, alın teriyle geçinen emekçiyle inatlaşma pahasına, hukuk dışı yan yollara sapmayı tercih etmektedir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Muhatap bulma umuduyla, belediye yönetimine ulaşmak için yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kalmıştır. ‘İşçi için canımı veririm’ diyen Sayın Başkan, canınız sizde kalsın, işçiye bir an önce işini, aşını geri verin yeter.”