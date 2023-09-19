Menemen Belediyesi'nden milyarlık satış

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:02

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:02

İzmir'de AKP’li Menemen Belediyesi, Seyrek Mahallesindeki konut imarlı 65 arsasını 1 milyar 647 milyon muhammen bedelle bir kez daha satışa çıkardı. Daha önce satışa çıkarılan arsalar için CHP’li meclis üyelerinin yargıya gitmesi sonrası mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Belediye, meclisten yeni bir karar aldırarak bir kez daha arsalaraı satışa çıkardı.

3 Ekim'de yapılacak ihalede satış gerçekleşirse belediyenin kasasına 1 milyar 647 milyon 905 bin TL girmesi bekleniyor. Arsaların en büyüğü için 102 milyon 246 bin TL isteniyor.

Önce Meclis'te sonrasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tartışmalara neden olmuştu. Seyrek'teki parsellerin bir kısmı daha önce de satışa çıkarılmış ancak CHP satış kararlarına itiraz ederek ihaleyi yargıya taşımıştı.